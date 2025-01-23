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Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал в кассации свой арест

Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал свой арест в кассации, сообщает ТАСС.

Бывший чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.

В настоящее время стало известно, что он обжаловал в кассационной инстанции решение Московского городского суда оставить его в СИЗО.

Ранее мы сообщали, что супруге Копайгородского продлили домашний арест до 17 февраля 2025 года. В ноябре 2023 года бывший чиновник через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя крупную взятку.

За это Копайгородский должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.