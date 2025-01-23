Экс-мэр Сочи Копайгородский обжаловал в кассации свой арест

Бывший чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.
В настоящее время стало известно, что он обжаловал в кассационной инстанции решение Московского городского суда оставить его в СИЗО.
Ранее мы сообщали, что супруге Копайгородского продлили домашний арест до 17 февраля 2025 года. В ноябре 2023 года бывший чиновник через жену, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя крупную взятку.
За это Копайгородский должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.