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Челябинский суд запретил сносить четырёхэтажный недострой ЧМК

Арбитражный суд области отказал в удовлетворении иска администрации Челябинска к ЧМК, требовавшей признать самовольной постройкой четырёхэтажный недостроенный пристрой к многоквартирному дому № 21 на улице Пекинской и снести его. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Pchela.News

Исковое заявление было подано в суд в январе 2023 года. Мэрия просила признать объект незавершённого строительства самовольным и обязать Челябинский металлургический комбинат в течение месяца после вступления решения суда в силу снести его за свой счёт. В свою очередь ЧМК подал встречный иск, в котором просил признать его право собственности на недострой.

По делу вводили обеспечительные меры. ЧМК было запрещено проводить строительные работы на спорном объекте, а также совершать сделки по продаже или передаче недостроя в чужую собственность.

Накануне, 22 января, суд отказал мэрии в иски, удовлетворив требования ЧМК. За предприятием признано право собственности на четырёхэтажное здание, площадью застройки 339,2 квадратных метра. Обеспечительные меры отменены.

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