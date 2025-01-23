Челябинский суд запретил сносить четырёхэтажный недострой ЧМК

Исковое заявление было подано в суд в январе 2023 года. Мэрия просила признать объект незавершённого строительства самовольным и обязать Челябинский металлургический комбинат в течение месяца после вступления решения суда в силу снести его за свой счёт. В свою очередь ЧМК подал встречный иск, в котором просил признать его право собственности на недострой.
По делу вводили обеспечительные меры. ЧМК было запрещено проводить строительные работы на спорном объекте, а также совершать сделки по продаже или передаче недостроя в чужую собственность.
Накануне, 22 января, суд отказал мэрии в иски, удовлетворив требования ЧМК. За предприятием признано право собственности на четырёхэтажное здание, площадью застройки 339,2 квадратных метра. Обеспечительные меры отменены.