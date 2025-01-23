Хоценко провел первое в 2025 году заседание Инвесткомитета Омской области

В Омске состоялось первое в 2025 году заседание Инвестиционного комитета под руководством Виталия Хоценко. Инвесторы представили на нем проекты в сфере отдыха и туризма, которые станут точками притяжения как для жителей Омской области, так и для туристов из других регионов.
Первым проектом, который рассмотрел инвесткомитет, стала круглогодичная база отдыха «Вокруг неба» на территории Омского района. Строительством объекта займется компания «Омск Сайдинг Инвест». Инвестор вложит в реализацию проекта более 600 млн рублей до 2028 года. Всего будет создано 80 рабочих мест.
Компания планирует возвести центр экстремальных видов спорта и активного отдыха с возможностью одновременного размещения свыше 250 человек.
На площади 70 гектаров будут организованы пять функциональных зон: зона тихого отдыха, зона акватории, зона активного отдыха, досугово-развлекательная зона и зона фудкорта.
Фото: Сергей Мельников.
Например, в зона активного отдыха будут открыты игровые площадки, кроссфит, скейтпарк, трассы для квадроциклов, багги, снегоходов, тюбинг трассы, скалодром и площадка приземления парашютистов.
Открытие базы отдыха запланировано в этом году. Для гостей будут доступны несколько десятков домиков, банные комплексы, зоны «активити», прокаты квадроциклов, снегоходов и багги.
Инвестор «Сибирский региональный союз» завершает строительство базы отдыха и гостиницы в Омском районе. Благоустройство территории начнется гостиницы и базы отдыха в мае 2025 года. Компания реализует проект с 2020 года. Общий размер инвестиций превысил 1,6 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 120.
Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса общей площадью 15 тыс. кв. м. и вместимостью 500−600 человек.
Фото: Сергей Мельников.
На территории базы отдыха будут расположены гостевые коттеджи, гостиница на 33 номера с рестораном и баром, СПА-комплекс с бассейном, баней, хаммамом, баром и зоной отдыха, бани с террасами и зонами отдыха, подогреваемый бассейн на берегу Иртыша, кафе с караоке-баром и летней террасой, ресторан, детские и спортивные площадки, детский развлекательный комплекс и конференц-зал.
В минувшем 2024 году состоялось 12 заседаний Инвестиционного комитета под председательством губернатора Виталия Хоценко. В ходе них были рассмотрены 32 инициативы с общим объемом инвестиции более 725 млрд рублей.