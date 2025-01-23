Хоценко провел первое в 2025 году заседание Инвесткомитета Омской области

В Омске состоялось первое в 2025 году заседание Инвестиционного комитета под руководством Виталия Хоценко. Инвесторы представили на нем проекты в сфере отдыха и туризма, которые станут точками притяжения как для жителей Омской области, так и для туристов из других регионов.