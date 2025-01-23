Движение по 140-километровому участку автотрассы М-12 запустят этим летом

На новом участке трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Башкирии, будут развивать придорожную инфраструктуру. Там уже открыли новый сервис.
Движение на этом участке по занавес старого года запустил президент России Владимир Путин.
На новом участке трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Башкирии, будут развивать придорожную инфраструктуру.
На новом участке трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Башкирии, будут развивать придорожную инфраструктуру. Там уже открыли новый сервис.
Движение на этом участке по занавес старого года запустил президент России Владимир Путин.