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Движение по 140-километровому участку автотрассы М-12 запустят этим летом

На новом участке трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Башкирии, будут развивать придорожную инфраструктуру.

На новом участке трассы М-12 «Восток», проходящей по территории Башкирии, будут развивать придорожную инфраструктуру. Там уже открыли новый сервис.

Движение на этом участке по занавес старого года запустил президент России Владимир Путин.