Пожилой лыжник заблудился на станции Минино

Связь прерывалась, поэтому мужчине пришлось забраться на возвышенность. Спасатели выяснили, что он находится на самой сложной из лыжных трасс и подъехать к нему на снегоходе не получится из-за сложного рельефа местности с сильными перепадами высот. Мужчине по телефону объяснили, как выйти на разъезженную тропу. Оттуда лыжника забрали спасатели.