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Пожилой лыжник заблудился на станции Минино

Красноярские спасатели помогли заблудившемуся лыжнику выбраться из леса.

Источник: Соцсети

В краевой службе спасения рассказали, что 60-летний мужчина решил покататься на лыжах в районе станции Минино в Емельяновском районе. Заплутав, он пытался выбраться самостоятельно, но выбился из сил и намочил ноги в ручье. Тогда лыжник позвонил в службу спасения.

Связь прерывалась, поэтому мужчине пришлось забраться на возвышенность. Спасатели выяснили, что он находится на самой сложной из лыжных трасс и подъехать к нему на снегоходе не получится из-за сложного рельефа местности с сильными перепадами высот. Мужчине по телефону объяснили, как выйти на разъезженную тропу. Оттуда лыжника забрали спасатели.

«Соблюдайте правила безопасности на лыжной прогулке. Выбирайте только обкатанные и размеченные трассы. Если плохо ориентируетесь — присоединитесь к лыжной группе. Дистанцию и сложность лыжной трассы выбирайте по силам и опыту, а местность — с устойчивой сотовой связью. Планируйте маршрут заранее, пользуясь открытыми источниками информации с указанием лыжных трасс и их сложностей», — напомнили в пресс-службе.