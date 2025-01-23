Редкий выброс черной плазмы случился на Солнце 22 января — что ждать белорусам

По мнению ученых, вспышка на Солнце спровоцировало выброс облака, который был разбросан по короне с большим количеством нейтрального водорода. Сказано, что пока шел данный процесс, на протяжении трех часов на короне было заметно черное облако плазмы. Специалисты уточняют, что указанное событие является редким.