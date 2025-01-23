Редкий выброс черной плазмы случился на Солнце 22 января — что ждать белорусам. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН рассказали, что ждать белорусам и всем жителям планеты, сообщает ТАСС,
По мнению ученых, вспышка на Солнце спровоцировало выброс облака, который был разбросан по короне с большим количеством нейтрального водорода. Сказано, что пока шел данный процесс, на протяжении трех часов на короне было заметно черное облако плазмы. Специалисты уточняют, что указанное событие является редким.
Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев обратил внимание на то, что событие, как явление космической погоды, никаким образом не повлияло на прогнозы или оценки.
В данном случае корону почти ничего не покинуло — основная масса упала обратно на Солнце, — пояснил специалист.
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