Из Свердловской области в 2024 году выдворили свыше 4 тыс. нелегальных мигрантов

Наиболее часто среди выдворенных встречались граждане Таджикистана (1627 человек), Узбекистана (1531) и Кыргызстана (785). Среди стран, из которых было выявлено наименьшее количество нарушителей, от одного до шести граждан — Сенегал, Вьетнам, Грузия, Египет, Камерун, Конго и Китай. Все они прибыли в Россию на заработки без законных оснований.