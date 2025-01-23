Разработана программа прогнозирования выработки энергии от ВИЭ

МАЙКОП, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Адыгейского госуниверситета (АГУ) разработали программный модуль прогнозирования объемов выработки энергии от возобновляемых источников. Программа, точность прогнозирования которой достигает 95%, зарегистрирована в Роспатенте, сообщил ТАСС ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров Дауд Мамий.
Лаборатория возобновляемых источников энергии (ВИЭ) была создана в АГУ в декабре 2022 года при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Лаборатория позволяет привлечь к научным исследованиям в области ВИЭ еще больше молодых исследователей.
«Программа зарегистрирована в Роспатенте, она предназначена для оценки и прогнозирования выработки энергии от возобновляемых источников энергии, позволяет оценить на основе ретроспективных метеорологических данных объемы вырабатываемой энергии. С помощью экспериментальных данных была построена и проверена математическая модель прогнозирования выработки энергии. Точность прогнозирования достигает 91−95% в зависимости от выбранной модели», — сказал ректор.
Он отметил, что прогнозирование объемов энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии, является сложной задачей для специалистов из-за высокой степени неопределенности поступления возобновляемой энергии. Низкая точность прогнозов и отсутствие гибкости в выборе подходящих методов оценки затрудняют эффективное планирование и использование ресурсов от ВИЭ, что может снижать экономическую эффективность и надежность систем, их использующих.
В разработке программы принимали участие сотрудники лаборатории ВИЭ Павел Бучацкий, Стефан Онищенко, Семен Теплоухов и Дмитрий Лисов. Для создания модуля прогнозирования использовались рекуррентные нейронные сети, позволяющие обеспечить повышенную точность, так как они учитывают не только текущие входные данные для прогнозирования, но и дополнительную ретроспективную информацию для анализа различных параметров, например, относительной влажности, атмосферного давления, температуры окружающей среды, скорости и направления ветра, влияющих на работу возобновляемых источников энергии. Учет прогнозных данных позволяет повысить уровень интеграции ВИЭ в энергосистему и обеспечить большую точность оценки технического потенциала ВИЭ.
Для Адыгеи научная разработка ученых АГУ очень актуальна: республика обладает большим потенциалом для комплексного использования геотермальных ресурсов, ветроэнергетики, солнечных электростанций, а также по созданию малых гидроэлектростанций. Она признана одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий России, в регионе в среднем в году наблюдается более 250 солнечных дней.