Разработана программа прогнозирования выработки энергии от ВИЭ

В разработке программы принимали участие сотрудники лаборатории ВИЭ Павел Бучацкий, Стефан Онищенко, Семен Теплоухов и Дмитрий Лисов. Для создания модуля прогнозирования использовались рекуррентные нейронные сети, позволяющие обеспечить повышенную точность, так как они учитывают не только текущие входные данные для прогнозирования, но и дополнительную ретроспективную информацию для анализа различных параметров, например, относительной влажности, атмосферного давления, температуры окружающей среды, скорости и направления ветра, влияющих на работу возобновляемых источников энергии. Учет прогнозных данных позволяет повысить уровень интеграции ВИЭ в энергосистему и обеспечить большую точность оценки технического потенциала ВИЭ.