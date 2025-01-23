В омских Нефтяниках 16 жилых домов отключили от тепла в мороз

Омские коммунальщики заявили об отключении от тепла 16 жилых домов в городке Нефтяников. «Тепловая компания» сейчас устраняет порыв трубы по адресу 19-го Партсъезда, дом 15. Авария произошла накануне вечером.
Видео о порыве было опубликовано одним из жильцов дома в омских пабликах. Как сообщила женщина, парило так, что не видно было близлежащих домов. В «Тепловой компании» пояснили, что на месте порыва ведутся работы. Специалисты обещают полностью восстановить теплоснабжение до конца дня.
«Задействованы все доступные силы и техника, работы проводятся в тесном сотрудничестве с управляющей компанией. Ситуация находится под особым контролем руководства компании», — сообщили в официальном телеграм-канале представители компании.
От теплоснабжения временно отключен 21 объект, включая 16 жилых домов. В компании попросили с пониманием отнестить к аварийной ситуации, на ремонт теплосетей брошены все силы, и до конца дня отопление будет вновь подключено. Добавим, что в Омске только за ноябрь и декабрь по вине высокой изношенности сетей было зафиксировано 450 отключений.
Ранее мы писали, что счета «Тепловой компании» были арестованы из-за долгов.