В омских Нефтяниках 16 жилых домов отключили от тепла в мороз

От теплоснабжения временно отключен 21 объект, включая 16 жилых домов. В компании попросили с пониманием отнестить к аварийной ситуации, на ремонт теплосетей брошены все силы, и до конца дня отопление будет вновь подключено. Добавим, что в Омске только за ноябрь и декабрь по вине высокой изношенности сетей было зафиксировано 450 отключений.