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Главнокомандующий Сухопутными войсками посетил ряд воинских частей

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения Гвардейского и Актюбинского гарнизона, передает DKnews.kz.

Пребывая в Гвардейском гарнизоне, генерал-майор М. Кучекбаев осмотрел объекты инфраструктуры, учебно-материальную базу полигонов, военный городок, социальные и культурно-досуговые учреждения. В учебном центре подготовки младших специалистов проверил учебно-воспитательный процесс, обратил особое внимание на качество подготовки.

В Актюбинском гарнизоне главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК на базе воинской в части 30238 проверил ход проведения совместной штабной тренировки по вопросу организации специальных войсковых действий.

Кроме того, в двух гарнизонах проведен отбор военнослужащих женщин для участия на военном параде, приуроченного к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Посещая воинские части, в целях изучения морально-психологического климата воинских коллективов проведены встречи со всеми категориями военнослужащих.

По итогам поездки главнокомандующим СВ ВС РК командованию воинских частей даны поручения по качественному выполнению мероприятий повседневной служебной деятельности войск.