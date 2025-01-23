Главнокомандующий Сухопутными войсками посетил ряд воинских частей

Пребывая в Гвардейском гарнизоне, генерал-майор М. Кучекбаев осмотрел объекты инфраструктуры, учебно-материальную базу полигонов, военный городок, социальные и культурно-досуговые учреждения. В учебном центре подготовки младших специалистов проверил учебно-воспитательный процесс, обратил особое внимание на качество подготовки.
В Актюбинском гарнизоне главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК на базе воинской в части 30238 проверил ход проведения совместной штабной тренировки по вопросу организации специальных войсковых действий.
Кроме того, в двух гарнизонах проведен отбор военнослужащих женщин для участия на военном параде, приуроченного к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Посещая воинские части, в целях изучения морально-психологического климата воинских коллективов проведены встречи со всеми категориями военнослужащих.
По итогам поездки главнокомандующим СВ ВС РК командованию воинских частей даны поручения по качественному выполнению мероприятий повседневной служебной деятельности войск.