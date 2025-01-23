Главнокомандующий Сухопутными войсками посетил ряд воинских частей

Кроме того, в двух гарнизонах проведен отбор военнослужащих женщин для участия на военном параде, приуроченного к празднованию 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Посещая воинские части, в целях изучения морально-психологического климата воинских коллективов проведены встречи со всеми категориями военнослужащих.