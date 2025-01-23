Казанцы не могут прикрепиться к новой поликлинике в «Салават Купере»

Казанцев беспокоило, не придётся ли им ожидать приёма по четыре часа из-за нехватки врачей и большого наплыва пациентов. Представитель здравоохранения заверила, что поликлиника рассчитана на 750 посещений за смену и подобных проблем быть не должно.