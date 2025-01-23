Казанцы не могут прикрепиться к новой поликлинике в «Салават Купере»

Жители Казани сообщили о невозможности прикрепления к новой поликлинике в «Салават Купере» через портал государственных услуг. Эту ситуацию они озвучили администрации во время собрания депутатов городской Думы.
По словам местных жителей, им длительное время не удаётся изменить прикрепление через госуслуги, так как поликлиника попросту отсутствует в списке. Представители системы здравоохранения, находившиеся в зале, посоветовали прийти в медучреждение лично, чтобы урегулировать вопрос.
Казанцев беспокоило, не придётся ли им ожидать приёма по четыре часа из-за нехватки врачей и большого наплыва пациентов. Представитель здравоохранения заверила, что поликлиника рассчитана на 750 посещений за смену и подобных проблем быть не должно.
Отметим, новая поликлиника открылась в 2024 году.