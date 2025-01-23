Миннулин прокомментировал долгие очереди за протезами в Татарстане

По словам министра, срок ожидания, например, по эндопротезированию крупных суставов составляет более двух лет. Это дольше, чем предусматривает программа госгарантий. Также это касается офтальмологической помощи. Для контроля сроков оказания помощи в медицинскую систему внедрили специальные электронные листы ожидания. В них уже внесли около 6,3 тысячи человек.