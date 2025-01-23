Миннулин прокомментировал долгие очереди за протезами в Татарстане

Га итоговой коллегии Минздрава Татарстана глава ведомства Марсель Миннулин прокомментировал долгие очереди на протезирование в республике.
По словам министра, срок ожидания, например, по эндопротезированию крупных суставов составляет более двух лет. Это дольше, чем предусматривает программа госгарантий. Также это касается офтальмологической помощи. Для контроля сроков оказания помощи в медицинскую систему внедрили специальные электронные листы ожидания. В них уже внесли около 6,3 тысячи человек.
Напомним, в Татарстане на капремонт 13 объектов здравоохранения направят 317 млн рублей. Эти работы необходимо завершить до 15 января 2025 года.