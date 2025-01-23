«Не ешьте без мытья рук». Эпидемиологи предупредили об опасной «мышиной» лихорадке в Беларуси

В сообщении сказано, что в Хойникском районе в январе 2025 года был выявлен случай по геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В связи с этим, эпидемиологи призывают избегать контактов с грызунами, защищать воду и продукты от загрязнения, особенно в подвалах. Также следует соблюдать правила личной гигиены: употреблять только обработанные продукты.