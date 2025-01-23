«Не ешьте без мытья рук». Эпидемиологи предупредили об опасной «мышиной» лихорадке в Беларуси

Эпидемиологи предупредили об опасной «мышиной» лихорадке в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.
В сообщении сказано, что в Хойникском районе в январе 2025 года был выявлен случай по геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В связи с этим, эпидемиологи призывают избегать контактов с грызунами, защищать воду и продукты от загрязнения, особенно в подвалах. Также следует соблюдать правила личной гигиены: употреблять только обработанные продукты.
«Не ешьте и не курите без мытья рук», — сказано в сообщении.
Специалисты рекомендуют закрыть трещины, щели в стенах дома, чтобы ограничить доступ грызунов. Кроме того, важно избавляться от мусора и сухостоя. Следует обращать внимание и на симптомы: температура 39−41 градус, головная боль, жажда, тошнота, озноб.
Ранее мы писали, что первая жертва укуса клеща зафиксирована в январе 2025 года в Могилевской области.
Тем временем Санэпидслужба Минска предупредила об укусах клещей из-за теплой погоды.
Кстати, редкий выброс черной плазмы случился на Солнце 22 января — что ждать белорусам.