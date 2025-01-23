Главные новости 23 января 2025 года

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на пребывание в США иностранных граждан, нелегально прибывших в страну, в том числе под предлогом поиска убежища. На мексиканскую границу направят около десяти тысяч военнослужащих, чтобы перекрыть поток незаконно пребывающих мигрантов.