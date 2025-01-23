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Главные новости 23 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 23 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 января 2025 года.

Трамп начал борьбу с мигрантами-нелегалами

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на пребывание в США иностранных граждан, нелегально прибывших в страну, в том числе под предлогом поиска убежища. На мексиканскую границу направят около десяти тысяч военнослужащих, чтобы перекрыть поток незаконно пребывающих мигрантов.

В США йеменских хуситов признают террористами

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп указом запустил процесс признания шиитского движения «Ансар Алла» иностранной террористической организацией. Присвоение статуса объясняется сотрудничеством хуситов с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и участием в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

В Лос-Анджелесе тушат масштабный пожар «Хьюз»

Источник: AP 2024

В округе Лос-Анджелес в Калифорнии начался новый лесной пожар. Площадь возгорания у озера Кастаик превышает 20 кв. км. Огонь в основном бушует на лесной территории, но власти объявили об эвакуации близлежащих районов. Пока пожарным не удается справиться с возгоранием.

Блогер из США Лекс Фридман анонсировал интервью с Путиным

Источник: РИА "Новости"

Американский блогер Лекс Фридман объявил, что отправится в Москву для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным. Популярный автор считает, что разговор с российским лидером станет вкладом в продвижение мира. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.

Маск не уверен в финансовых возможностях StarGate

Источник: Reuters

Бизнесмен Илон Маск высказал сомнения в финансовых мощностях компании по развитию искусственного интеллекта StarGate. О старте работы компании ранее объявил Дональд Трамп. Он заявил, что вложения в инфраструктуру ИИ составят около 500 млрд долларов. По данным Маска, японский инвестхолдинг SoftBank обеспечит меньше 10 млрд долларов.