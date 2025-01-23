Главные новости 23 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 января 2025 года.
Трамп начал борьбу с мигрантами-нелегалами
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на пребывание в США иностранных граждан, нелегально прибывших в страну, в том числе под предлогом поиска убежища. На мексиканскую границу направят около десяти тысяч военнослужащих, чтобы перекрыть поток незаконно пребывающих мигрантов.
В США йеменских хуситов признают террористами
Президент США Дональд Трамп указом запустил процесс признания шиитского движения «Ансар Алла» иностранной террористической организацией. Присвоение статуса объясняется сотрудничеством хуситов с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и участием в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
В Лос-Анджелесе тушат масштабный пожар «Хьюз»
В округе Лос-Анджелес в Калифорнии начался новый лесной пожар. Площадь возгорания у озера Кастаик превышает 20 кв. км. Огонь в основном бушует на лесной территории, но власти объявили об эвакуации близлежащих районов. Пока пожарным не удается справиться с возгоранием.
Блогер из США Лекс Фридман анонсировал интервью с Путиным
Американский блогер Лекс Фридман объявил, что отправится в Москву для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным. Популярный автор считает, что разговор с российским лидером станет вкладом в продвижение мира. Ранее Фридман брал интервью у Владимира Зеленского.
Маск не уверен в финансовых возможностях StarGate
Бизнесмен Илон Маск высказал сомнения в финансовых мощностях компании по развитию искусственного интеллекта StarGate. О старте работы компании ранее объявил Дональд Трамп. Он заявил, что вложения в инфраструктуру ИИ составят около 500 млрд долларов. По данным Маска, японский инвестхолдинг SoftBank обеспечит меньше 10 млрд долларов.