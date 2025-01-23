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В Казани начинают «охоту» на безбилетников в автобусах

Перевозчики Казани запускают рейды против безбилетников на самых загруженных автобусных маршрутах. Проверки начнутся с автобусов № 62, 72, 75, где действует бескондукторная система оплаты. Также выборочные проверки коснутся других маршрутов, где работают кондукторы.

Источник: Freepik

Информация появилась в Telegram-канале МУП «ПАТП № 2».

Рейды могут проходить в любой день недели и в любое время суток. Контролеры будут использовать специальные устройства для проверки факта оплаты проезда. Чтобы подтвердить оплату, пассажиру необходимо приложить свою транспортную, социальную или банковскую карту к устройству контролера. При успешной оплате на экране появится сообщение «оплачено».

Контрольные мероприятия будут проводиться совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Если у безбилетного пассажира не окажется документов, его доставят в полицию для установления личности и составления акта о нарушении. Если документы есть, акт составляется сразу на месте, а копия передается нарушителю.

Перевозчики напоминают, что штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Оплату штрафа следует произвести в течение 60 дней после вынесения решения. В случае неуплаты сумма штрафа удваивается, и взыскание будет осуществляться судебными приставами.