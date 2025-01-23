В Казани начинают «охоту» на безбилетников в автобусах

Рейды могут проходить в любой день недели и в любое время суток. Контролеры будут использовать специальные устройства для проверки факта оплаты проезда. Чтобы подтвердить оплату, пассажиру необходимо приложить свою транспортную, социальную или банковскую карту к устройству контролера. При успешной оплате на экране появится сообщение «оплачено».