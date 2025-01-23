Небо затянут тучи, а в домах выключат свет: Половина Кишинева в четверг, 23 января, останется на целый день без электричества — «экономия», которая выходит боком

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что 23 января 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинёв, сектор Ботаника.
- ул. Мунчешть 799 с 09:30 до 16:30.
- ул. Мунчешть 293b, 605, 605/2, 9999, с 09:00 до 17:00.
- бульвар Дачия. 41/5, 49, 49/1, 49/1А, 49/2, 49/3, 49/8, 49/10, 49/14, 51/2 с 08:50 до 16:30.
Кишинёв, сектор Ботаника, коммуна Бачой.
- ул. Анатолий Коробчану, Андрей Мурешану, Константин Брынкуш, Крынгулуй, Дачия, Друцэ Ион, Джордже Кошбук, Христо Ботев, Михай Витязул, Николае Йорга, Орхеюлуй, Тома Чорбэ, Узиней частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинёв, сектор Буюканы.
- ул. Эуджен Кока 25А, 25/1, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, Джордже Энеску 6, Иоана Раду 13, 15А, 15/1, 17, 17А, 14−20, Примэверий 33−35, Штефан Няга 31−35, 41, 51, 32−34, 34А, Тамара Чобану 1−23, 2−22, Василе Лупу 42Д с 09:40 до 17:00.
- улица Каля Ешилор 11/3, Ион Крянгэ 12/4, Ион Некулче 1, 1/1, ½, 3, 3/2, 5, Милано 1A, 1B, Петре Стефанукэ 12, 13 в интервале времени между 09:50 −17:00.
Кишинёв, сектор Центр.
- ул. Балта Трифан 1, ½, 3, 3/2, 3/3, ¾, 5−15, Чокырлией 2, 2/4, ⅖, 2/6, 2/ 7, 2/8, 4/1, 4/2, 4/4, ⅘, 4/6, 4/7, 4/8, 4/10, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/9, 13/Петрар16/1, 15, 15Б, 15/1, 15/2, 15/3, 15/3А, 15/5, 15/6, 15/8, 15/9, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/3, 21, 21A, 25, 25A, 25B, 9999, Переулок Чокырлией 12/2, Друмул Виелор 36, 36/1, 36/2, 38, 38D, 38/1, Пиетарилор 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 с 10:30 до 17:00.
Кишинёв, сектор Чеканы.
- бул. Мирча чел Бэтрын 22/5 с 09:30 до 14:00.
- Кишинёв, сектор Чеканы коммуна Бубуеч.
- улица Господарилор, Штефан чел Маре и Сфынт частично, с 09:10 до 17:00.