Мемориал повредили в Зиме во время уборки снега

В Зиме Иркутской области поступило заявление в полицию о повреждении мемориала неизвестными людьми. В соцсетях сразу появилась версия, что это могли сделать вандалы. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области эта теория не подтвердилась.
— Полицейские провели проверку указанного факта и изучили записи камер видеонаблюдения. Видеозапись свидетельствует о том, что ранее у памятника проходили работы по расчистке снега, — поделились в ведомстве.
Во время расчистки рабочие лопатами повредили часть плиты и некоторые составляющие благоустройства. Сейчас правоохранители уже установили личности причастных. Теперь им предстоит возместить ущерб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска был задержан за пропаганду и участие в экстремистской организации.