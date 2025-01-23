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Мемориал повредили в Зиме во время уборки снега

Ранее в соцсетях появилась версия, что повредить монумент могли вандалы.

Источник: ГУ МВД

В Зиме Иркутской области поступило заявление в полицию о повреждении мемориала неизвестными людьми. В соцсетях сразу появилась версия, что это могли сделать вандалы. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области эта теория не подтвердилась.

— Полицейские провели проверку указанного факта и изучили записи камер видеонаблюдения. Видеозапись свидетельствует о том, что ранее у памятника проходили работы по расчистке снега, — поделились в ведомстве.

Во время расчистки рабочие лопатами повредили часть плиты и некоторые составляющие благоустройства. Сейчас правоохранители уже установили личности причастных. Теперь им предстоит возместить ущерб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска был задержан за пропаганду и участие в экстремистской организации.

ЖКХ