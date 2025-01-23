1228 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси в 2024

Согласно данным, в Беларуси на 1 января 2025 года зарегистрировано 36 325 случаев ВИЧ-инфекции, а также 25 557 человек, которые живут с указанной инфекцией. Говорится, что в 2024 году больше всего случаев ВИЧ было зафиксировано в Гомельской области — 331. Меньше всего случаев зарегистрировали в Гродненской области — 93.