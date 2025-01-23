Трем пациентам в Казахстане пересадили легкие, сердце и почку

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. В середине января в клиниках University Medical Center (UMC) успешно были выполнены операции по трансплантации донорских органов двум пациентам, находившимся в листе ожидания на пересадку органов.
Донором стал мужчина 45 лет из Алматинской области, у которого врачи констатировали смерть головного мозга. Родные донора дали согласие на донорство органов, тем самым подарив шанс на жизнь четырем людям из разных регионов Казахстана.
В стенах клиник UMC провели две операции: в Центре Сердца осуществили пересадку легких, а в Центре Материнства и Детства была проведена пересадка почки 17-летнему подростку.
«Команда Центра Сердца UMC в стенах НИИ кардиологии внутренних болезней выполнили операцию по пересадке донорского сердца пациенту 43-лет, которому ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Это была вторая трансплантация сердца, которую провели в Алматы», — отмечено в сообщении пресс-службы University Medical Center.
Трансплантация донорских органов является одной из сложнейших операций, однако опыт, навыки и техническое оснащение позволяют выполнять их в нашей стране на высоком уровне. Пересадка сердца и легких осуществляется только от посмертного донора, при подтверждении смерти головного мозга. Однако дальнейший процесс во многом зависит от решения близких родственников потенциального донора.
При транспортировке донорских органов бесценна каждая секунда. Слаженная командная работа различных государственных и медицинских служб является залогом успеха проведения трансплантации органов.