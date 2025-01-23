Трем пациентам в Казахстане пересадили легкие, сердце и почку

Трансплантация донорских органов является одной из сложнейших операций, однако опыт, навыки и техническое оснащение позволяют выполнять их в нашей стране на высоком уровне. Пересадка сердца и легких осуществляется только от посмертного донора, при подтверждении смерти головного мозга. Однако дальнейший процесс во многом зависит от решения близких родственников потенциального донора.