Уфимские спасатели пришли на помощь попавшим в беду щенятам

Вчера, 22 января, в Уфе спасатели пришли на помощь попавшим в беду щенятам. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
К сотрудникам экстренной службы обратились за помощью жители дома № 25 по улице Российской. Граждане обнаружили в бесхозном вагончике щенков, те жалобно скулили и тем самым привлекли внимание неравнодушных.
Местные жители не смогли самостоятельно вытащить животных, поскольку щенки находились под полом вагончика. Сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ разобрали дощатое покрытие и достали из-под пола пятерых малышей. Щенков отдали заявителям, которые планировали отвезти их в приют.
— У спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те заявки, где существует угроза безопасности и жизни человека, — отметили в экстренной службе.
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