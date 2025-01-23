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На Урале две полицейских семьи удостоены медали ордена «Родительская слава»

Госнаграды многодетным семьям вручил губернатор Евгений Куйвашев.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил две полицейских семьи государственными наградами — медалями ордена «Родительская слава».

Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в числе награжденных — семья ветеранов органов внутренних дел Ленинского района Екатеринбурга Алексея и Надежды Левченко, а также многодетная семья руководителя экспертно-криминалистической группы МО МВД России «Тавдинский» Сергея Шабалина.

«Я горд, что в Свердловской области осознанных и ответственных родителей, которые воспитывают четверых и более детей, становится все больше», — сказал глава региона, вручая награды.