На Урале две полицейских семьи удостоены медали ордена «Родительская слава»

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил две полицейских семьи государственными наградами — медалями ордена «Родительская слава».
Как уточнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в числе награжденных — семья ветеранов органов внутренних дел Ленинского района Екатеринбурга Алексея и Надежды Левченко, а также многодетная семья руководителя экспертно-криминалистической группы МО МВД России «Тавдинский» Сергея Шабалина.
«Я горд, что в Свердловской области осознанных и ответственных родителей, которые воспитывают четверых и более детей, становится все больше», — сказал глава региона, вручая награды.