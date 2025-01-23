Спектакль Свердловского театра драмы четырежды номинирован на «Золотую маску»

Действие спектакля «Любой ценой…» по пьесе короля лондонского Вест-Энда разворачивается в Великобритании за несколько лет до Первой Мировой войны. По сюжету тринадцатилетнего кадета отчисляют из военно-морского колледжа по подозрению в совершении мелкой кражи и его отец готов заплатить за доказательство его невиновности любую цену. Театр представил премьеру 3 ноября 2023 года.