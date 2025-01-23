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Из Владивостока в Китай откроют новый регулярный авиарейс

Первый рейс отправится 30 марта в аэропорт Пекина.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Международном аэропорту Владивостока появится новый регулярный рейс, соединяющий Пекин и Владивосток. Полёты по этому маршруту будет осуществлять Air China — флагманский национальный авиаперевозчик Китая.

Первый рейс отправится из Владивостока в международный аэропорт Шоуду в Пекине 30 марта. Полёты будут выполняться три раза в неделю, а именно по средам, пятницам и воскресеньям.

На маршруте будет эксплуатироваться воздушное судно Boeing 737. Благодаря приходу новой авиакомпании количество рейсов вырастит до более чем 20 в неделю по маршруту Владивосток — Пекин.

Air China — один из крупнейших авиаперевозчиков Китая, обладающий одним из самых больших парков самолётов в мире. Эта компания также отвечает за организацию специальных рейсов для высокопоставленных лиц Китая за границу.