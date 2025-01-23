Из Владивостока в Китай откроют новый регулярный авиарейс

В Международном аэропорту Владивостока появится новый регулярный рейс, соединяющий Пекин и Владивосток. Полёты по этому маршруту будет осуществлять Air China — флагманский национальный авиаперевозчик Китая.
Первый рейс отправится из Владивостока в международный аэропорт Шоуду в Пекине 30 марта. Полёты будут выполняться три раза в неделю, а именно по средам, пятницам и воскресеньям.
На маршруте будет эксплуатироваться воздушное судно Boeing 737. Благодаря приходу новой авиакомпании количество рейсов вырастит до более чем 20 в неделю по маршруту Владивосток — Пекин.
Air China — один из крупнейших авиаперевозчиков Китая, обладающий одним из самых больших парков самолётов в мире. Эта компания также отвечает за организацию специальных рейсов для высокопоставленных лиц Китая за границу.