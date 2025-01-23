Минэнерго: решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025

Он отметил, что, согласно с поручением президента Беларуси, со стороны Минэнерго проводится кропотливая, скрупулезная работа, касающееся технико-экономического обоснования строительства второй атомной электростанции или же еще одного блока на площадке БелАЭС. Мороз добавил, что в рамках указанного технико-экономического обоснования анализируется то, при каких именно условиях, параметрах должна быть атомная электростанция, «чтобы успешно интегрироваться в белорусскую энергосистему».