Минэнерго: решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025

Минэнерго сказало, что решение о строительстве второй АЭС в Беларуси будет принято в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз, пишет БелТА.
Он отметил, что, согласно с поручением президента Беларуси, со стороны Минэнерго проводится кропотливая, скрупулезная работа, касающееся технико-экономического обоснования строительства второй атомной электростанции или же еще одного блока на площадке БелАЭС. Мороз добавил, что в рамках указанного технико-экономического обоснования анализируется то, при каких именно условиях, параметрах должна быть атомная электростанция, «чтобы успешно интегрироваться в белорусскую энергосистему».
Замминистра энергетики уточнил, что сроки, которые были поставлены президентом Беларуси — 2025 год. Он отметил, что в указанной работе уже близки к финишу.
— Уверен, что в 2025 году решение будет окончательно принято, — заявил Денис Мороз.
Вместе с тем он высказал мнение, что атомная эра для Беларуси вряд ли остановится только на Белорусской АЭС.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Беларуси.
Тем временем глава государства убежден, что Беларусь должна строить вторую АЭС.
Кстати, редкий выброс черной плазмы случился на Солнце 22 января — что ждать белорусам.