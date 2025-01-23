Бесконтрольная добыча кедра бьёт по экосистеме Приморья — тигры под угрозой

Бесконтрольная заготовка кедрового ореха наносит серьезный ущерб экосистеме Приморья, подрывая кормовую базу копытных животных, таких как кабаны и олени. Это, в свою очередь, негативно отражается на поведении амурского тигра, для которого они являются основной добычей. Заявил губернатор края Олег Кожемяко в своём ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Так как сбор кедрового ореха зачастую осуществляется бесконтрольно, без разрешений, глава региона планирует обращаться в правительство РФ и Госдуму, чтобы урегулировать объёмы и участки заготовки кедрового ореха.
«Необходимо вести разумный сбор, чтобы оставалось и диким животным. Это важнейшая мера для минимизации конфликтных ситуаций с амурским тигром», — отметил он.
По словам главы региона, всё взаимосвязано: если у кабанов будет корм, то будет расти их популяция. А если будет расти их популяция, то у тигра не будет необходимости выходить в населённые пункты.
Ранее Олег Кожемяко сообщил, что со следующего года подсчёт амурских тигров будет проводиться в Приморье в пять раз чаще, то есть раз в два года. Такое решение было принято для более точного мониторинга численности животных и контроля за их состоянием.