Минниханов осмотрел новое здание Управления по борьбе с коррупцией МВД по РТ

Новое четырехэтажное здание общей площадью 7,3 тыс. кв. метров находится на перекрестке улиц Большая Красная и Карла Фукса. В подземной части разместилась двухуровневая автостоянка на 66 машино-мест. На первом, втором и третьем этажах расположены административные, служебные и специальные помещения.
Раис РТ побывал в кабинетах для сотрудников, залах совещаний и видеоконференцсвязи, блоке хранения вещественных доказательств, помещениях для работы с заявителями и задержанными, а также в архиве.
Объект оснащен охранной и пожарной сигнализацией, системами вентиляции, видеонаблюдения и автономной системой пожаротушения в архивных и технических помещениях.
После осмотра здания Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ.
Накануне Раис Татарстана открыл новое здание межмуниципального отдела МВД в Верхнем Услоне, о чем сообщал «Татар-информ».