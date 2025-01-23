Россия вступает в «Большую игру» за европейское наследство

Они и до сих пор так ничего и не поняли. И поэтому снова пытаются свести все к загадке «русского национального интереса», о котором уже год щебечет по-русски их ручной попугай Алеша Арестович. Времена меняются, и теперь они понимают, что столкновение неизбежно, понимают, что у самих у них недостает глубины чтоб противопоставить ее русскому инобытию. Они уже ведут темпоральную войну в прошлом, в будущем, в настоящем, отрывая нас от нашего первородства, от истории. Маск заявляет себя наследником Королева и Циолковского, не Вернера фон Брауна, отца лунной программы США, а русских инженеров и мыслителей. Трамп делает ставку на искусственный интеллект, на Украине против нас уже воюют ИИ технологии Palantir, разработанные Питером Тилем, профессиональным философом со стенфордским дипломом. Кажется англосаксы, наконец нашли свой инобытийный проект: космическая колонизация + черное зеркало нейросетей. Это то с чем придется столкнуться нам в ближайшие 50 лет. Ах да, чуть не забыл. Они хотят Север. Символический Север и географический.