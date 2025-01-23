«День снега» пройдет в выходные в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 26 января пройдет традиционный семейный праздник «День снега». Гости мероприятия смогут принять участие в гастрономическом фестивале и конкурсах по сборке-разборке советской мясорубки, а также на самое быстрое поедание беляшей.
«Каждый участник должен на скорость съесть по три беляша. Побеждает тот, кто окажется самым быстрым. В зачет не пойдут те участники, в руках или во рту которых остался непрожеванным и не проглоченным беляш», — рассказали организаторы.
Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 на лыжно-лодочной станции «Металлист».