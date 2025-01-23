В Госдуме обсудили подготовку к международному форуму в Волгограде

Андрей Бочаров выразил благодарность Парламентскому собранию Союза Беларуси и России за решение провести форум в Волгоградской области. Масштабное событие состоится в городе-герое в апреле. В нем также примут участие представители стран СНГ и законодательных органов других государств.
Вячеслав Володин отметил, что выбор места для проведения форума в преддверии 80-й годовщины Великой Победы не случаен. На берегах Волги в годы Великой Отечественной войны произошло решающее сражение, которое стало поворотным в ходе военных действий, положило начало коренному перелому во Второй мировой войне.
«Мы не должны допускать попыток переписать историю и обесценить вклад наших солдат и офицеров в Победу над фашизмом, — подчеркнул Председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин. — Это дань уважения защитникам Отечества».
Также на встрече обсудили план организации мероприятий в рамках форума и участие в них представителей научно-экспертного сообщества.