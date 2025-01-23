Компанию «Экострой-Дон» лишили статуса регоператора в Ростовской области

В Ростовской области компания ООО «Экострой-Дон» потеряла статус регионального оператора, а работу по обращению с ТКО решили временно возложить на другую организацию, сообщают в минЖКХ региона.
— Временный оператор имеет значительный опыт работы, его деятельность будем строго контролировать, — сказал и.о. министра ЖКХ Сергей Орлов.
На радикальные меры власти пошли из-за «систематических сбоев в работе, которые приводили к многочисленным жалобам со стороны жителей». Стабилизируют положение в территориях, расположенных в зонах действия Красносулинского и Миллеровского МЭОКов.
С 1 февраля 2025 года ООО «ЭкоЦентр» будет временным регоператором в 20 муниципальных образованиях:
— в городах Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты;
— в районах: Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.