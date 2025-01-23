Суд ждет компанию «Едимдома.ру» начинавшей в Беларуси актрисы Юлии Высоцкой, пишет KP.RU.
Говорится, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск от организации «Восьмая заповедь» к компании «Едимдома.ру», которая принадлежит актрисе Юлии Высоцкой, о взыскании 100 тысяч российских рублей. В чем именно состоит суть претензии — не раскрывается. Сказано, что заявление пока не приняли к производству из-за того, что истец нарушил правила оплаты государственной пошлины.
Отмечается, что компания «Восьмая заповедь» занимается массовой подачей исков к различным сайтам и СМИ из-за использования чужих снимков без указания авторства.
На обвинения в организации Высоцкой уже отреагировали. Агент актрисы и телеведущей Евгений Степанов опроверг указанные обвинения и назвал информацию, которая публикуется на сайте «Едимдома.ру» легальной. Он акцентировал внимание на том, что подобное происходит все чаще и чаще.
Специалист высказал мнение, что данным образом разные предприимчивые люди пытаются заработать медийную славу, а также определенные суммы денег. Степанов уточнил, что сложности могут возникать, так как из-за ухода зарубежных фотостоковых сайтов из России, стало сложнее отследить авторство материалов в интернете.
«Однако все фотоматериалы на сайте edimdoma.ru произведены либо самой компанией, либо были официально куплены в фотобанке», — сказано в сообщении.
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