Суд ждет компанию «Едимдома.ру» начинавшей в Беларуси актрисы Юлии Высоцкой

Говорится, что в Арбитражный суд Москвы поступил иск от организации «Восьмая заповедь» к компании «Едимдома.ру», которая принадлежит актрисе Юлии Высоцкой, о взыскании 100 тысяч российских рублей. В чем именно состоит суть претензии — не раскрывается. Сказано, что заявление пока не приняли к производству из-за того, что истец нарушил правила оплаты государственной пошлины.