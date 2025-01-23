Программа КРТ: как благоустроят территорию бывшего завода «МиГ»

«В рамках реорганизации территории бывшего завода “МиГ” предусмотрено не только создание современных кварталов, но и их озеленение и благоустройство. Так, на площади более 6,1 гектара обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, а также придомовые и общественные пространства для горожан. К жилым домам, социальным и общественно-деловым объектам проложат новые дороги», — рассказал Максим Гаман.