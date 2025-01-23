Программа КРТ: как благоустроят территорию бывшего завода «МиГ»

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроено и озеленено свыше шести гектаров земли на территории бывшего завода «МиГ». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«В рамках реорганизации территории бывшего завода “МиГ” предусмотрено не только создание современных кварталов, но и их озеленение и благоустройство. Так, на площади более 6,1 гектара обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, а также придомовые и общественные пространства для горожан. К жилым домам, социальным и общественно-деловым объектам проложат новые дороги», — рассказал Максим Гаман.
Территория бывшего завода располагается рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» и граничит с Ленинградским проспектом. Здесь планируется возвести свыше 2,3 миллиона квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, а также объекты социальной инфраструктуры.
В рамках программы КРТ строят многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению Сергея Собянина.