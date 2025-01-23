На территории Башкирии минувшей ночью ударили морозы в −36°

Как рассказали в Башгидрометцентре, крепкие морозы, которые резко обрушились на регион после аномального тепла, смягчатся. Так, в пятницу, 24 января, температура воздуха прогнозируется в районе −13,-18°, при прояснениях до −23°, ночью и днем −9,-14°. Местами может пройти снег. На следующий день, 25 января, характер погоды не изменится.