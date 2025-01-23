На территории Башкирии минувшей ночью ударили морозы в −36°

Сегодня ночью, 23 января, в Башкирии выдались сильные морозы. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
В деревне Сосновый Бор Караидельского района столбики термометров, как сообщают местные жители, опустились до значений в −36°. А в деревне Шульган-таш Бурзянского района и в селе Кананикольском Зилаирского района официально было зафиксировано −33°.
Как рассказали в Башгидрометцентре, крепкие морозы, которые резко обрушились на регион после аномального тепла, смягчатся. Так, в пятницу, 24 января, температура воздуха прогнозируется в районе −13,-18°, при прояснениях до −23°, ночью и днем −9,-14°. Местами может пройти снег. На следующий день, 25 января, характер погоды не изменится.
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