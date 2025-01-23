Словарь казахского языка создадут с помощью нейросети

На пленарном заседании сената депутат Алтынбек Нухулы представил поправки в законодательство о создании национального словарного фонда казахского языка, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Речь идет о создании Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, которая обеспечит доступ к словарному запасу. Также мы планируем создать Национальный корпус казахского языка, представляющий собой информационно-справочную систему, содержащую тексты различных стилей и жанров. Кроме того, речь идет о формировании большой языковой модели на основе нейронной сети для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке», — рассказал Алтынбек Нухулы.
Кроме того, в законопроект внесены поправки в Закон «Об образовании», касающиеся предоставления государственных образовательных грантов без конкурса для победителей и призеров международных научных конкурсов.
Сенат также одобрил закон по вопросам культуры, образования и наставничества.
«Вносится понятие “организация по наставничеству” — для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается обязательное прохождение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, организующих обучение по наставничеству», — уточнил Алтынбек Нухулы.