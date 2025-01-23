Словарь казахского языка создадут с помощью нейросети

«Речь идет о создании Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, которая обеспечит доступ к словарному запасу. Также мы планируем создать Национальный корпус казахского языка, представляющий собой информационно-справочную систему, содержащую тексты различных стилей и жанров. Кроме того, речь идет о формировании большой языковой модели на основе нейронной сети для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке», — рассказал Алтынбек Нухулы.