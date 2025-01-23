Тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода

По словам Яны, руководителя «Дома тигра», животное, вероятно, использовалось как «живая игрушка», а его владельцы не знали, как правильно о нём заботиться. В результате у тигрицы развилась «хрустальная болезнь» — гиперпаратиреоз, который мог привести к ломкости костей. На 23 января запланированы рентген и полное обследование животного. Несмотря на серьёзные травмы, позвоночник тигрицы остался цел, а прогнозы на восстановление, по словам ветеринаров, остаются оптимистичными. Однако полностью решить судьбу тигрёнка пока не удалось, и лечение может занять несколько месяцев.