Тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода

По данным источника, животное было подкинуто его предыдущими владельцами, которые оставили тигрицу в критическом состоянии. Примечательно, что переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости. Местные врачи, осмотрев питомца, поняли, что не смогут оказать необходимую помощь, и направили тигрёнка в специализированное учреждение «Дом тигра» в Ленинградской области. Предварительная диагностика показала, что переломы могли быть вызваны неправильным кормлением и ненадлежащими условиями содержания.
По словам Яны, руководителя «Дома тигра», животное, вероятно, использовалось как «живая игрушка», а его владельцы не знали, как правильно о нём заботиться. В результате у тигрицы развилась «хрустальная болезнь» — гиперпаратиреоз, который мог привести к ломкости костей. На 23 января запланированы рентген и полное обследование животного. Несмотря на серьёзные травмы, позвоночник тигрицы остался цел, а прогнозы на восстановление, по словам ветеринаров, остаются оптимистичными. Однако полностью решить судьбу тигрёнка пока не удалось, и лечение может занять несколько месяцев.