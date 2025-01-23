Счастливый для омичей самолет «Уральских авиалиний» разберут за месяц

Счастливый для омичей Airbus, летевший рейсом Сочи — Омск, полностью разберут до конца февраля. Такое решение было принято собственником борта — компанией «Уральские авиалинии». Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы.
Видео со свежими кадрами лайнера опубликовал сегодня телеграм-канал «MashSiberia». Заснеженный лайнер выглядит скромно — на самолете демонтированы шасси, двигатели и «нос», где располагается электроника кабины пилотов. Сейчас специалисты разбирают фюзеляж и демонтируют внутренние сети.
Борт по-прежнему остается в поле местного фермера, за которое последний получает компенсационные выплаты. Сразу после экстренной посадки перевозчик арендовал территорию поля. Планируется, что все работы будут завершены до конца февраля 2025 года.
12 сентября 2023 года Airbus A320 совершил аварийную посадку с омичами на борту в поле у села Каменка Новосибирской области. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Рейс следовал по маршруту Сочи — Омск.