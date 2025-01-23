Каток может появиться в парке Уго Чавеса в минской Каменной Горке. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.
Она обратила внимание на то, что уже завершено проектирование четвертой очереди реконструкции парка. Короткина уточнила, что начало строительных работ запланировано на весну-лето 2025 года. По ее словам, парк Уго Чавеса является новым и его тематика окажется спортивной.
— Если пройдет экспертизу… У нас есть одна интересная идея — это создание нового катка.
Кстати, зона «тихого отдыха» будет на месте «Сказочного замка» в Парке Горького в Минске.
Тем временем «Минскстрой» сказал про строительство нового ФОК в Каменной Горке: «Три бассейна, комплекс бань».
А еще редкий выброс черной плазмы случился на Солнце 22 января — что ждать белорусам.