Каток может появиться в парке Уго Чавеса в минской Каменной Горке

Она обратила внимание на то, что уже завершено проектирование четвертой очереди реконструкции парка. Короткина уточнила, что начало строительных работ запланировано на весну-лето 2025 года. По ее словам, парк Уго Чавеса является новым и его тематика окажется спортивной.