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Волгоградцев просят надеть маски для защиты от COVID-19

Заболеваемость коронавирусом ползет вверх.

На третьей неделе нового года в Волгоградской области зафиксирован значительный рост заболеваемости ОРВИ — на 48% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Также отмечено увеличение числа случаев заражения коронавирусом на 43%. Основным циркулирующим штаммом в регионе остается геновариант «Омикрон».

В структуре вирусных инфекций преобладают риновирусы, РС-вирус, коронавирус, парагрипп и аденовирус. Кроме того, зарегистрированы единичные случаи заражения вирусами гриппа А и гриппа В.

В связи с ростом заболеваемости специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения мер профилактики. Рекомендуется соблюдать правила респираторной гигиены; использовать гигиенические маски в местах массового скопления людей; чаще мыть руки и применять кожные антисептики; регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Также важно избегать тесных контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторных инфекций. Если в доме есть заболевший, необходимо выделить ему отдельную постель, посуду и полотенце, а при уходе за ним использовать маску.

коронавирус