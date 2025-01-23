Волгоградцев просят надеть маски для защиты от COVID-19

На третьей неделе нового года в Волгоградской области зафиксирован значительный рост заболеваемости ОРВИ — на 48% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Также отмечено увеличение числа случаев заражения коронавирусом на 43%. Основным циркулирующим штаммом в регионе остается геновариант «Омикрон».
В структуре вирусных инфекций преобладают риновирусы, РС-вирус, коронавирус, парагрипп и аденовирус. Кроме того, зарегистрированы единичные случаи заражения вирусами гриппа А и гриппа В.
В связи с ростом заболеваемости специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения мер профилактики. Рекомендуется соблюдать правила респираторной гигиены; использовать гигиенические маски в местах массового скопления людей; чаще мыть руки и применять кожные антисептики; регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений.
Также важно избегать тесных контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторных инфекций. Если в доме есть заболевший, необходимо выделить ему отдельную постель, посуду и полотенце, а при уходе за ним использовать маску.