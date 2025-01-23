Минздрав Башкирии озвучил сроки пика заболеваемости гриппом.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии прогнозируется к концу февраля 2025 года, рассказала в эфире ЦУР республики замглавы минздрава РБ Елена Галимулина. По ее данным, сейчас рост составляет 25−30%.
«Чаще всего заболевают взрослые, но половина среди общего количества — дети. Сегодня более 13 тысяч взрослых находятся на амбулаторном лечении с признаками ОРВИ», — отметила Галимулина.
Самым действенным методом профилактики гриппа эксперт назвала вакцинацию.
Ранее в Башкирии в первую неделю 2025 года зарегистрировали более 11 тысяч случаев ОРИ.