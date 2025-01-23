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Минздрав Башкирии озвучил сроки пика заболеваемости гриппом

Минздрав Башкирии озвучил сроки пика заболеваемости гриппом.

Источник: Центр управления Республикой Башкортостан

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии прогнозируется к концу февраля 2025 года, рассказала в эфире ЦУР республики замглавы минздрава РБ Елена Галимулина. По ее данным, сейчас рост составляет 25−30%.

«Чаще всего заболевают взрослые, но половина среди общего количества — дети. Сегодня более 13 тысяч взрослых находятся на амбулаторном лечении с признаками ОРВИ», — отметила Галимулина.

Самым действенным методом профилактики гриппа эксперт назвала вакцинацию.

Ранее в Башкирии в первую неделю 2025 года зарегистрировали более 11 тысяч случаев ОРИ.

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