Мошенники обманывают жителей Иркутской области через платформу Сферум

В Иркутской области появилась новая схема обмана через образовательную платформу «Сферум». Как стало известно КП-Иркутск, мошенники звонят родителям и представляются преподавателями учебных заведений, после просят обновить электронный журнал, список участников либо профиль ученика. Также заявляют, что в ближайшее время с детьми свяжутся учителя якобы для обновления данных.
Далее мошенники убеждают детей назвать номер, который пришел в СМС. Этот код подтверждения позволяет получить доступ к порталу «Госуслуги». В результате они могут завладеть личной информацией жертвы, а затем и финансами, уточнили в пресс-службе администрации города.
Жителей региона попросили никогда не сообщать личные данные неизвестным. Регистрацию в «Сферуме» нужно проходить либо самостоятельно, либо в учебном заведении. А при получении подобных сообщений лучше обратиться с уточнением к руководству школы или учителям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутска заключили под стражу за участие в экстремистской организации.