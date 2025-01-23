Мошенники обманывают жителей Иркутской области через платформу Сферум

В Иркутской области появилась новая схема обмана через образовательную платформу «Сферум». Как стало известно КП-Иркутск, мошенники звонят родителям и представляются преподавателями учебных заведений, после просят обновить электронный журнал, список участников либо профиль ученика. Также заявляют, что в ближайшее время с детьми свяжутся учителя якобы для обновления данных.