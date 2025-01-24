Кроссворд на 24 января 2025

1. В 1923 году в РСФСР было введено платное обучение в старших классах школ и вузах. От платы освобождались: военные, работники образования, крестьяне, инвалиды, безработные, пенсионеры, государственные стипендиаты, Герои СССР и Герои Социалистического Труда. Количество бесплатных мест в вузах было ограничено. Обучение оставалось бесплатным в коммунистических вузах, на рабочих факультетах и в педагогических техникумах. Платное образование сохранялось до 1950-х годов.