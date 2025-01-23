Минтруда: 875 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что 875 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси.
В ведомстве обратили внимание на то, что в стране проживают 875 ветеранов Великой Отечественной войны и 6600 тех, кто пострадал от последствий войны. Говорится, что с 1 мая 2025 года в силу вступит закона о ветеранах, предусматривающий дополнительные меры поддержки.
В Минтруда акцентировали внимание на том, что военнослужащие с орденами и медалями, которые несли воинскую службу в тылу, были причислены к категории участников Великой Отечественной войны.
«Соответственно, им будет увеличено повышение к пенсии с 50% минимальной пенсии по возрасту до 250%», — уточнили в сообщении.
Также сказано, что поддержка будет предусмотрена и бывшим узникам фашизма, которых в Беларуси коло шести тысяч. В ведомстве сообщили, что поддержка включает в себя бесплатное обеспечение лекарствами, техсредствами социальной реабилитации, зубопротезированием, санитарно-курортным лечением.
Кстати, пенсии дополнительно повысятся для некоторых белорусов с 1 мая.
Тем временем Белстат сказал, что в 2024 картофель подорожал на 32%, кофе на 21%, а сладости почти на 10%.
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