Минтруда: 875 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Беларуси

В ведомстве обратили внимание на то, что в стране проживают 875 ветеранов Великой Отечественной войны и 6600 тех, кто пострадал от последствий войны. Говорится, что с 1 мая 2025 года в силу вступит закона о ветеранах, предусматривающий дополнительные меры поддержки.