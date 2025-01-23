На «зебре» двух молодых уфимок сбила иномарка

Вчера вечером, 22 января, в Уфе произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась напротив дома № 45 по улице Заки Валиди. 53-летний мужчина за рулем BMW наехал на двух девушек 20 лет, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия пешеходы получили различные травмы, их отвезли в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.
По факту инцидента начато разбирательство.
В ГАИ призвали водителей при приближении к пешеходному переходу соблюдать предельную внимательность и снижать скорость. При повороте следует убедиться, что на дороге нет пешеходов, и лишь потом продолжать движение.
— Водитель транспортного средства обязан уступить переходящим дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, необходимо убедиться в том, что автомобиль остановился и только потом начинать переход проезжей части, — заявили в дорожной полиции.
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