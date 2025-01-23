На «зебре» двух молодых уфимок сбила иномарка

Авария случилась напротив дома № 45 по улице Заки Валиди. 53-летний мужчина за рулем BMW наехал на двух девушек 20 лет, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия пешеходы получили различные травмы, их отвезли в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.