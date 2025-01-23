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Юрий Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки в Ростовской области

Работу летних веранд кафе и ситуацию с кадрами на предприятиях обсудили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи с представителями бизнес-сообщества обсудил актуальные проблемы, волнующие предпринимателей и руководителей крупных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

В беседе с Юрием Слюсарем участвовали представители промышленных предприятий, производственных, строительных, IT и ресурсных компаний, банков, вузов, организаций сферы услуг.

Говорили, в частности, о ситуации с кадрами для донских производств, о качестве подачи электроэнергии на промплощадки и о развитии цифровой отрасли. Также Юрия Слюсаря попросили о помочь с сокращением сроков оформления документов на размещение летних веранд ресторанов и кафе.

— Конечно, будем поддерживать бизнес и на федеральном уровне, и на международном, и среди коллег, и конкурентов. Вы — снова экономики, от вас зависят налоги и выполнение программ. Но очень хотел бы рассчитывать и на вашу осознанную общественную, социальную активность, — сказал Юрий Слюсарь.

Все предложения, на которых представили бизнеса сделали акценты, правительство области проработает, пообещал врио главы региона. Кроме того, для продолжения общения с бизнесом был запущен чат-бот минэкономразвития области, в котором будут отвечать на поступающие вопросы.