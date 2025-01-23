Юрий Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки в Ростовской области

— Конечно, будем поддерживать бизнес и на федеральном уровне, и на международном, и среди коллег, и конкурентов. Вы — снова экономики, от вас зависят налоги и выполнение программ. Но очень хотел бы рассчитывать и на вашу осознанную общественную, социальную активность, — сказал Юрий Слюсарь.