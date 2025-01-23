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В Омске устранили порыв, из-за которого остались без тепла 16 домов

Все потребители вновь подключены к теплоснабжению.

Источник: AP 2024

В «Тепловой компании» сообщили о завершении работ по ремонту подземного трубопровода на улице 19 Партсъезда, 15. Из-за аварии теплоснабжение было отключено на 21 объекте, в том числе в 16 жилых домах.

«Персонал компании приложил все усилия для минимизации последствий и скорейшего восстановления подачи ресурсов. В настоящий момент все потребители по данному адресу получают тепло и горячую воду», — сообщили в «Тепловой компании».

Напомним, что по прогнозам Обь-Иртышского УГМС, сегодня днём ожидаются морозы от −22 до −27 градусов. Аналогичная погода сохранится и завтра, 24 января. В отдельных районах температура воздуха может упасть до −36 градусов.

ЖКХ