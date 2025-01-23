Пермский университет вошел в мировой рейтинг лучших вузов

Пермский государственный национальный исследовательский университет вошел в число лучших (позиция 1501+) по двум направлениям: естественные и социальные науки. Как сообщает пресс-служба вуза, в первой группе наук ПГНИУ представлен традиционно, а во вторую был включен впервые.
В обоих предметных рейтингах наибольшие оценки ПГНИУ получил за связь с индустриальными партнерами и международное сотрудничество.
Ранее университет впервые вошел в предметный рейтинг QS World по направлению «Технология добычи нефти» (151−160-е места).