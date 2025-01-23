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Пермский университет вошел в мировой рейтинг лучших вузов

Английский журнал Times Higher Education, специализирующийся на вопросах высшего образования, опубликовал мировой рейтинг университетов.

Источник: Коммерсантъ

Пермский государственный национальный исследовательский университет вошел в число лучших (позиция 1501+) по двум направлениям: естественные и социальные науки. Как сообщает пресс-служба вуза, в первой группе наук ПГНИУ представлен традиционно, а во вторую был включен впервые.

В обоих предметных рейтингах наибольшие оценки ПГНИУ получил за связь с индустриальными партнерами и международное сотрудничество.

Ранее университет впервые вошел в предметный рейтинг QS World по направлению «Технология добычи нефти» (151−160-е места).

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