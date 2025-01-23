На выходных в Уфе состоятся последние в этом месяце сельскохозяйственные ярмарки

В субботу и воскресенье торговые точки будут организованы на участке дороги на площадке по улице Рабкоров, 20, на площади перед Дворцом спорта и на перекрестке Интернациональная-Машиностроителей. В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.