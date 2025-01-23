История самого знаменитого паровоза Советского Союза

В 1978 году конструктор Бернштейн записал на диктофон беседу двух старых работников депо, один из собеседников утверждал, мол, несколько раз ездил и жив. А другой возражал, предлагая коллеге вспомнить, что «когда его сажали на У127 чуть ли не пинками», он «ныл, кричал, что поедет на любой машине, самой дрянной, только не на этой».