В Перми ближе к ночи часть Мотовилихи осталась без света

Первые тревожные сообщения об отключении света в Мотовилихе появились вечером 22 января. Ближе к ночи в соцсетях Перми об отсутствии электричества в домах стали делиться жители микрорайона Язовая.
«КП-Пермь» в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили, в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция № 2185 запитана от передвижной дизель-электростанции.
«Принятые меры позволили обеспечить электроснабжение потребителей по улицам Новозвягинской, Березниковской и Зелёной», — пояснили в пресс-службе учреждения.
Ночь 23 января в Перми стала самой холодной с начала нового года.