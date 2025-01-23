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В Перми ближе к ночи часть Мотовилихи осталась без света

В темноту 22 января погрузились несколько улиц Мотовилихинского района.

Источник: Комсомольская правда

Первые тревожные сообщения об отключении света в Мотовилихе появились вечером 22 января. Ближе к ночи в соцсетях Перми об отсутствии электричества в домах стали делиться жители микрорайона Язовая.

«КП-Пермь» в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили, в микрорайоне Язовая ночью произошло технологическое нарушение. Сейчас трансформаторная подстанция № 2185 запитана от передвижной дизель-электростанции.

«Принятые меры позволили обеспечить электроснабжение потребителей по улицам Новозвягинской, Березниковской и Зелёной», — пояснили в пресс-службе учреждения.

Ночь 23 января в Перми стала самой холодной с начала нового года.

ЖКХ