Превышение ПДК формальдегида в воздухе зафиксировали в Новосибирске

По данным Гидрометцентра, в Заельцовском районе кратность превышения формальдегида в воздухе составила до 1 ПДК. При этом максимальная разовая концентрация ПДК составляет 0,05 миллиграмма на кубический метр, среднесуточная — 0,01 миллиграмма на кубический метр.