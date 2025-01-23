Превышение ПДК формальдегида в воздухе зафиксировали в Новосибирске

В Новосибирской области 22 января зафиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) опасного вещества в воздухе. Информация появилась на сайте «УГМС Западно-Сибирское».
По данным Гидрометцентра, в Заельцовском районе кратность превышения формальдегида в воздухе составила до 1 ПДК. При этом максимальная разовая концентрация ПДК составляет 0,05 миллиграмма на кубический метр, среднесуточная — 0,01 миллиграмма на кубический метр.
Синоптики отметили, что 24 января метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города.
Для справки:
Формальдегид — бесцветный токсичный газ. Он классифицируется как высокоопасное вещество — 2 класс.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.